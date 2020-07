Każdy gracz ma swoje własne wymagania przy wyborze zakładu hazardowego, w którym chciałby spędzić czas Slottica casino. Dlatego wielu użytkowników nie lubi, gdy coś odciąga ich od gry, na przykład banery reklamowe i różne trójwymiarowe efekty specjalne na stronie klubu.

W przypadku tej kategorii graczy zalecamy zwrócenie uwagi na wirtualne Slottica casino, które znajduje się w pierwszej dziesiątce kasyn.

Witryna ma dyskretny wygląd i potężną platformę do gier. Tysiące gier hazardowych i bogaty system premiowy nie pozwolą graczom się nudzić nawet przez sekundę.

Szeroki wybór automatów do gry, wsparcie operatorów i interesująca polityka marketingowa – wszystko to dotyczy casino Slottica. Już teraz zacznij grać na pokazach kolorowych i interesujących automatów od uznanych dostawców.

Aby poprawnie i kompetentnie ocenić kasyno online, konieczne jest podkreślenie jego mocnych i słabych stron, ocena recenzji, zakresu gier, programu lojalnościowego i wiele innych. Recenzja Slottica casino to obiektywna ocena popularnych kasyn online.

Online Slottica casino

Casino online Slottica jest własnością firmy Sunlet Service Limited, która otrzymała oficjalną licencję nr 1668 / JAZ autor: Avento N.V. Dlatego kasyno jest regulowane przez Curacao eGaming.

Korzystając z łącza na logo Curacao eGaming, możesz sprawdzić na stronie regulatora, czy dokument jest obecnie ważny. Tam użytkownicy mogą złożyć skargę do organu regulacyjnego dotyczącą instytucji.

Slottica casino online oferuje produkcję hazardową znanych producentów i początkujących twórców. Pełna lista marek znajduje się w przeglądzie kasyn online.

Całe oprogramowanie jest licencjonowane i certyfikowane przez niezależnych audytorów. Będziesz grać w przeglądarce bez instalowania programu klienckiego na komputerze.

Jeśli Slottica casino jest zablokowane w Twojej okolicy, bieżące działające lustro pomoże ominąć wszelkie blokady i zapewnić stały dostęp. Administracja regularnie go aktualizuje.

Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na kasyna mobilne, zarząd Slottica casino dostosował interfejs portalu do uruchamiania na smartfonach i tabletach. Obsługuje większość urządzeń na głównych platformach.

Logowanie i rejestracja na stronie nie spowoduje trudności. Wystarczy wypełnić krótki formularz i potwierdzić dane kontaktowe. Podczas wypłacania wygranych pieniędzy mogą być wymagane bardziej szczegółowe dane osobowe. Dostęp do twojego konta osobistego jest dozwolony po aktywacji profilu.

Otwieranie kont jest zabronione dla nieletnich i mieszkańców kilku krajów, w tym Stanów Zjednoczonych.

Slottica Casino ma system środków mających na celu zwalczanie rozwoju hazardu wśród klientów.

Dla użytkowników dostępny jest niewielki test w celu ustalenia, czy istnieje problem.

Zawiera również zalecenia dotyczące unikania uzależnienia od hazardu.

Ponadto gracze mogą skontaktować się z pomocą techniczną z prośbą o zablokowanie konta na tydzień lub na dłuższy okres.

Umowa użytkownika i inne sekcje są przetłumaczone na kilka języków, w tym rosyjski.

Oficjalna strona Slottica Casino

Ze wszystkich światowych dostawców właściciele wirtualnego Slottica casino zatrzymali się w NetEnt, którego główna siedziba znajduje się w Szwecji. Korporacja od trzeciej dekady dostarcza treści wysokiej jakości tylko do najbardziej renomowanych klubów gier na całym świecie.

Do oprogramowania Slottica casino wprowadzono wystarczająco wydajny procesor, aby łatwo poradzić sobie z codziennym napływem graczy, zapewniając im natychmiastowe ładowanie zabawy i pracy bez zakłóceń. Deweloperzy zadbali również o bezpieczeństwo każdego klienta, pisząc w oprogramowaniu złożone systemy szyfrowania danych i kilka protokołów bezpieczeństwa.

Warto zauważyć, że klub działa na podstawie oficjalnej licencji Curacao, która jest również żywym dowodem na niezawodność i uczciwość casino Slottica. Na stronie instytucji znajduje się kilkanaście różnych tłumaczeń, w tym rosyjski. Klienci klubu mogą wygodnie wziąć udział w losowaniach na swoim komputerze w przeglądarce lub zainstalować mobilne kasyno.

Portal ma przyjemny wygląd z ciekawą kolorystyką i kilkoma elementami projektu, które odnoszą się do wielkiego podróżnika, na którego cześć nazywa się strona. Na minimalistycznym logo motyw przypomina schematyczny kompas zamiast litery „O”.

Menu dostępne na panelu pionowym po lewej stronie jest intuicyjne. Wszystkie sekcje zawierają wiele przydatnych informacji prezentowanych w przystępny sposób. Czcionki są dobrze czytane. Umowa użytkownika jest szczegółowa. Miło będzie więc zapoznać się z portalem.

Możesz przejść do oficjalnej strony kasyna, klikając przycisk „Graj”, a zawsze będziesz otrzymywać nowe, działające lustro.

Rejestracja w Slottica casino

Tylko dorośli użytkownicy mogą wypełnić formularz rejestracyjny w Slottica casino, który musi podać minimum informacji o sobie w ciągu 14 sekund i wybrać walutę swojego przyszłego konta. Pamiętaj, że możesz wejść do instytucji za pomocą kont osobistych w sieciach społecznościowych.

Odwiedzający, którzy zdecydują się zarejestrować, będą musieli wypełnić kilka wierszy. Gracze będą więc musieli podać swój adres e-mail, numer telefonu, wymyślić silne hasło, a także podać informacje o imieniu i nazwisku. Będziesz także musiał wymyślić pseudonim, pod którym gracz będzie uczestniczył w losowaniach.

Na tej podstawie proces rejestracji w Slottica casino można uznać za zakończony.

Po zakończeniu procedury rejestracji gracz będzie miał dostęp do oprogramowania mobilnego i przeglądarki. Aby grać w przeglądarce, nie musisz instalować żadnych dodatkowych blokad. Kasyno mobilne będzie wymagało gracza działającego na Androidzie lub iOS.

Automaty do gry Slottica

Około 40 najlepszych firm programistycznych prezentuje swoje treści w wirtualnym Slottica casino. Doprowadziło to do tego, że klub ma kolekcję zabawy z prawie 3 tysięcy jednostek. Każdy z nich ma oficjalną licencję i wysokie wskaźniki wypłat, których stopa nie spada poniżej 94 procent.

Nie powinieneś również martwić się o uczciwość losowań, ponieważ nowoczesne generatory liczb losowych ściśle to śledzą.

Nie myśl, że w tysiącach radości nawigacja jest trudna, ponieważ jest to dalekie od przypadku. Faktem jest, że wszystkie zabawy są dystrybuowane przez dostawców i gatunki. Możesz także skorzystać ze specjalnego paska wyszukiwania na stronie wirtualnego kasyna Slottica.

Gracze mogą więc odwiedzać sekcje z automatami do gry, ruletkami, blackjackiem i pokerem wideo. Oddzielne grupy obejmują coraz więcej nowych gier, a także hazard z jackpotami i krupierami na żywo. Gracze zostaną zaproszeni do zapoznania się z ulubionymi grami w trybie darmowym. Możesz inwestować w prawdziwe stawki waluty.

Casino internetowe Slottica oferuje modele produkcyjne Microgaming, NetEnt, Betsoft, Yggdrasil i innych znanych deweloperów i studiów typu start-up. Pełna lista dostępnych marek jest dołączona do recenzji.

Lista gier kasynowych Slottica obejmuje setki automatów wideo, klasycznych automatów, wideo pokera, ruletkę, pokera, blackjacka i inne rodzaje gier hazardowych. Są one skatalogowane według kilku kryteriów.

Wyróżniamy główne grupy:

Popularny – najpopularniejsze modele wśród klientów,

Nowe gry – najnowsze dodatki do listy gier,

Automaty – automaty różnych typów,

Jackpoty – modele z łącznymi jackpotami,

Stoły – hazard w kasynie przy stole,

Inne – inna rozrywka nieuwzględniona w innych kategoriach gatunków,

Casino na żywo – gry z prawdziwymi krupierami,

Wideo poker – duży wybór automatów pokerowych w Slottica casino,

Karta – gry kasynowe online,

Wirtualny sport – symulatory zakładów.

Na osobnej stronie możesz wyświetlić najpopularniejsze gry, modele określonego gatunku, progresywne jackpoty lub nowe przedmioty. Dodatkowo możesz sortować produkty według marki.

Tradycyjnie największa grupa składa się z automatów do gier, ale inne gatunki są również reprezentowane dość szeroko. Istnieje wiele wersji blackjacka, pokera, pokera wideo, ruletki i innej rozrywki hazardowej.

Klienci mogą wybierać gry według kategorii, nowości, popularności, programisty i innych cech. Odwiedzający mogą korzystać z gier za darmo.

Miłośnicy pogoni za ogromnymi pieniędzmi wezmą udział w jackpotach akumulacyjnych w kultowych modelach znanych deweloperów.

casino Slottica nieustannie organizuje turnieje między klientami. Odbywają się one w popularnych grach i odbywają się na różnych warunkach, dlatego należy wyjaśnić zasady w każdym przypadku.

Lista gier jest regularnie aktualizowana o najnowsze osiągnięcia powyższych dostawców oprogramowania. Nowości pojawiają się w kasynie natychmiast po oficjalnym wydaniu.

Dealerzy na żywo

W casino na żywo Slottica możesz grać w różne gry z prawdziwymi krupierami, w tym blackjacka i ruletkę, prezentowane w kilku odmianach. Rozgrywka jest transmitowana z NetEnt Studios. Dealerzy mówią kilkoma językami.

Minimalny zakład przy stołach to jedno euro. Maksymalnie osiąga dziesięć tysięcy euro. Gra jest dozwolona tylko za pieniądze. Sprawdź szczegóły zasad bezpośrednio w Slottica casino na żywo.

Bonusy w Slottica casino

Informacje zwrotne od doświadczonych graczy, którzy zdobyli cenne wrażenia z gry na stronie tego dostawcy hazardu, podkreślają przemyślane zasady dotyczące premii. Administracja cieszy graczy imponującą liczbą nagród. System premiowy wygląda następująco:

Przy pierwszym uzupełnieniu depozytu zakłada się premię 105% + 35 darmowych spinów w gnieździe Planety Małp. Za powtórne uzupełnienie salda gracz otrzyma bonus w wysokości 55% kwoty uzupełnienia i 55 darmowych spinów w automacie Jack i Beanstalk. Za trzecią wpłatę przyznaje się premię 35% + 105 darmowych spinów w grze Dead or Alive.

Oprócz powyższych nagród gracze oczekują następujących promocji:

Codzienne prezenty VIP od administracji.

od administracji. Program lojalnościowy, który zakłada system oceny dla graczy, którzy stale grają o pieniądze. W przypadku stawek pieniężnych specjalne punkty nazywane są „piastres”. Można je wymienić na prawdziwe pieniądze. Ponadto punkty promują użytkownika na schodach na poziomie klubu, umożliwiając uzyskanie specjalnych, korzystnych przywilejów i dodatkowych funkcji.

Gra dnia – możliwość uzyskania wyższego odsetka punktów wewnętrznych podczas gry na określonym automacie w casino Slottica.

Turnieje i wyścigi

W Slottica casino odbywają się liczne turnieje. Najczęściej mówimy o turniejach automatowych z pulami nagród składającymi się z „piastres”, jak nazywane są elementy lokalnego programu lojalnościowego. Istnieją również konkursy z nagrodami pieniężnymi.

Zwykle turnieje mają charakter tematyczny i odbywają się na automatach odpowiadających wybranemu stylowi. Zasady uczestnictwa powinny zostać wyjaśnione w specjalnej sekcji oficjalnej strony internetowej.

Metody wpłat i wypłat

Kolejną ważną zaletą Slottica casino była gama prezentowanych systemów płatności. Ponieważ kasyno jest skierowane głównie do graczy z Rosji i krajów sąsiednich, dostępne metody wpłat i wypłat będą najbardziej dogodne dla tych regionów.

Dlatego oprócz kart VISA, MasterCard i uzupełnienia konta za pomocą wiadomości SMS klienci casino online Slottica będą mogli korzystać z:

InterKassa,

Przelew,

QIWI,

Liqpay,

Skrill,

Webmoney,

Skrill,

Yandex Money,

Moneta.ru.

Zachwyci nie tylko zakres systemów płatności, ale także minimalne limity wpłat i wypłat. Tak więc w przypadku depozytu wystarczy mieć 15 PLN rosyjskich lub 3 euro za dolara.

Jeśli chodzi o minimum do wypłacania zarobionych pieniędzy z konta gier w casino Slottica, kwota ta zaczyna się od 10 dolarów amerykańskich lub euro. Jeśli w rublach, to minimum będzie wynosić 15 PLN, jak w przypadku depozytu

Należy pamiętać, że zakłady hazardowe Slottica nie pobierają żadnych opłat za przeprowadzanie transakcji finansowych. Jedynym ograniczeniem jest wypłata środków miesięcznie.

Użytkownicy będą mogli wypłacić nie więcej niż 100 tysięcy euro. Wyjątkiem będą gracze o wysokich statusach, dla których administracja zwiększa kwotę wypłat miesięcznie. Teraz o czasie operacji. Jeśli mówimy o depozycie, operacja zajmie około minuty. Zgodnie z wypłatą środków z konta gry ta procedura może potrwać maksymalnie kilka godzin dziennie.

Wsparcie dla casino Slottica

Casino Slottica ma całodobowe wsparcie. Możesz rozmawiać z jego przedstawicielami za pośrednictwem czatu, telefonu lub e-maila.

Dodajemy, że strona jako całość jest bardzo informacyjna. Wszystkie kluczowe problemy są omówione na osobnych stronach z ważnymi danymi i przydatnymi wskazówkami.

Slottica logowanie

Slottica logowanie wygląda bardzo prosto. Posiadacze konta w Slottica muszą jedynie wejść na stronę główną casino i w prawym górnym rogu odnaleźć przycisk “Zaloguj się”. Wówczas graczom ukaże się okno do logowania. Można wybrać jeden z kilku dostępnych sposobów:

wpisując swój adres e-mail i utworzone wcześniej hasło lub

korzystając ze swojego konta w mediach społecznościowych (Facebook, Google+, Twitter, Instagram).

Pierwszy sposób jest dostępny tylko dla użytkowników, którzy posiadają już konto w Slottica casino założone za pomocą adresu mailowego. W przypadku logowania przez media społecznościowe nie trzeba posiadać konta w casino.

Może się również zdarzyć, że gracz zapomni hasła do logowania. Wówczas należy kliknąć “Nie pamiętasz hasła?” znajdujące się pod przyciskiem “Zaloguj się”. Slottica casino poprosi o podanie adresu e-mail, na którym zostało wcześniej zarejestrowane konto. Po jego wpisaniu wystarczy kliknąć “Zatwierdź” i zaczekać na maila z instrukcją utworzenia nowego hasła.

Slottica logowanie dobiegło końca. Gracz zostaje przeniesiony na stronę główną kasino, a na górnym pasku powinna widnieć jego nazwa użytkownika bądź imię.